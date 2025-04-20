Определился победитель Формулы-1 в Саудовской Аравии

Гонщик McLaren Оскар Пиастри одерживает победу в гонке Формулы-1 в Саудовской Аравии и возглавил общий зачет, сообщает Zakon.kz.

24-летний австралиец одержал уверенную победу стартовал со второго места, но обошел четырехкратного чемпиона мира в классе "Формула-1" Макса Ферстаппена после его ошибки на втором повороте. Ферстаппен получил пятисекундный штраф, что позволило Пиастри выйти вперед после пит-стопов, пишет The Guardian.

What. A. Move! 😱



Oscar Piastri overtakes Lewis Hamilton in a cloud of dust 💨#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/EXn6by2n0I — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

McLaren снова продемонстрировала высокий гоночный темп и лучшую работу с шинами, что стало ключом к победе. Пиастри спокойно контролировал гонку и финишировал с отрывом почти три секунды.

Шарль Леклер (Ferrari) занял третье место. Ландо Норрис (McLaren) пробился с 10-й позиции на стартовой решетке до четвертой, а Джордж Расселл (Mercedes) стал пятым.

Это уже третья победа Пиастри в сезоне — до этого он выиграл в Бахрейне и Китае. Его уверенность и стабильность контрастируют с более нервным выступлением Норриса, которого называли фаворитом сезона. Теперь Пиастри опережает его на 10 очков в общем зачете.

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