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Спорт

Определился победитель Формулы-1 в Саудовской Аравии

Формула-1, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 01:42 Фото: X/OscarPiastri
Гонщик McLaren Оскар Пиастри одерживает победу в гонке Формулы-1 в Саудовской Аравии и возглавил общий зачет, сообщает Zakon.kz.

24-летний австралиец одержал уверенную победу стартовал со второго места, но обошел четырехкратного чемпиона мира в классе "Формула-1" Макса Ферстаппена после его ошибки на втором повороте. Ферстаппен получил пятисекундный штраф, что позволило Пиастри выйти вперед после пит-стопов, пишет The Guardian.

McLaren снова продемонстрировала высокий гоночный темп и лучшую работу с шинами, что стало ключом к победе. Пиастри спокойно контролировал гонку и финишировал с отрывом почти три секунды.

Шарль Леклер (Ferrari) занял третье место. Ландо Норрис (McLaren) пробился с 10-й позиции на стартовой решетке до четвертой, а Джордж Расселл (Mercedes) стал пятым.

Это уже третья победа Пиастри в сезоне — до этого он выиграл в Бахрейне и Китае. Его уверенность и стабильность контрастируют с более нервным выступлением Норриса, которого называли фаворитом сезона. Теперь Пиастри опережает его на 10 очков в общем зачете.

Весь спортивный мир не понаслышке знает живую легенду королевских автогонок Михаэля Шумахера, с которым в 2013 году произошел несчастный случай, после чего его жизнь резко изменилась. По сведениям Mirror, сейчас легендарный немецкий автогонщик, которому недавно исполнилось 56 лет, больше не может говорить и нуждается в постоянном уходе со стороны своей семьи и медицинского персонала.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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