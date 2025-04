Определился победитель Формулы-1 в Саудовской Аравии

24-летний австралиец одержал уверенную победу стартовал со второго места, но обошел четырехкратного чемпиона мира в классе "Формула-1" Макса Ферстаппена после его ошибки на втором повороте. Ферстаппен получил пятисекундный штраф, что позволило Пиастри выйти вперед после пит-стопов, пишет The Guardian.

What. A. Move! 😱



Oscar Piastri overtakes Lewis Hamilton in a cloud of dust 💨#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/EXn6by2n0I