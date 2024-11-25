Турецкий "Бешикташ" проиграл клубу экс-главного тренера "Астаны"

Стамбульский "Бешикташ" потерпел очередную неудачу в турецкой Суперлиге против казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, после двух поражений подряд и ничьи один из грандов элитного дивизиона дома "Бешикташ" упустил победу над измирским "Гёзтепе". В итоге команда Джованни ван Бронкхорста уступила 2:4.

Возглавляет сейчас "Гёзтепе" болгарский специалист Станимир Стойлов. Под его руководством "Астана" первый раз в своей истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Произошло это чудо девять лет назад.

Благодаря фантастическому успеху на выезде "Гёзтепе" сравнялся по очкам как раз с "Бешикташем" и теперь занимает пятое место в турнирной таблице элиты, опережая топового соперника по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее 23 ноября в Оренбурге казахстанец принес победу санкт-петербургскому футбольному клубу в матче с местной командой.

