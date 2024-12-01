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Новый тренер не помог европейскому клубу Абата Аймбетова

Новый тренер не помог европейскому клубу Абата Аймбетова, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 08:13 Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола
"Адана Демирспор", за который выступает звезда казахстанского футбола Абат Аймбетов, потерпел третье поражение подряд в турецкой Суперлиге. На этот раз команда чемпионата не справилась с "Коньяспором" – 0:1, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, на этот раз главный аутсайдер чемпионата не справился дома с "Коньяспором" – 0:1. Единственный гол в составе гостей на 78-й минуте забил серб Марко Евтович.

Что касается игрового времени экс-нападающего "Кайрата" и "Астаны", то он начал матч со скамейки запасных, появившись на поле лишь на 69-й минуте.

Перед этим матчем "Адану Демирспор" возглавлял Мустафа Далжи. Его предшественник Серкан Дамла был уволен за плохие результаты.

Ранее "Манчестер Юнайтед" победил в матче Лиги Европы и сохранил шансы на плей-офф.

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