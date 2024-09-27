"Бешикташ" без Зайнутдинова проиграл в матче Лиги Европы

В ночь на 27 сентября турецкий "Бешикташ" без Бахтиёра Зайнутдинова мощно проиграл в первом матче Лиги Европы, сообщает Zakon.kz.

Полузащитник стамбульцев и сборной Казахстана по футболу Бахтиёр Зайнутдинов попал в заявку, но провел весь матч на скамейке запасных. Как результат – на выезде в Амстердаме "Бешикташ" проиграл нидерландскому "Аяксу" со счетом 0:4.

Днем ранее стали известны результаты первых матчей стартового тура Лиги Европы по футболу.