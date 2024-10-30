Клуб Зайнутдинова "Бешикташ" оказался в центре скандала с избиением репортера
Как передает местное издание Haber, инцидент произошел после встречи 10-го тура турецкого чемпионата в высшем дивизионе, где "Галатасарай" обыграл "Бешикташ" (2:1), в составе которого играет футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.
После финального свистка об окончании игры представитель службы безопасности "черных орлов" Сезгин Гюльнар подрался с репортером Эмре Капланом. В результате драки у журналиста сломан нос и раны на лице, ему оказали первую помощь в ближайшей клинике.
Фото: Instagram/ГАЛАТАСАРАЙ
Сразу после этого случая правоохранителями Стамбула было принято решение об аресте представителя "Бешикташа", которого обвиняют в нанесении телесных повреждений и нарушении общественного порядка на стадионе.
В свою очередь клуб Зайнутдинова к данному моменту выступил с заявлением по поводу этого инцидента, обвинив репортера, который якобы находился в алкогольном состоянии и оскорблял руководителей "Бешикташа".
Фото: Instagram/besiktas
Здесь стоит подчеркнуть, что турецкий футбол за последний год прилично лидирует в рейтинге скандалов. Сначала экс-президента клуба "Анкарагюджю" Фарука Коджу пожизненно отстранили от футбола за избиение рефери.
Затем глава команды "Истанбулспор" увел игроков с поля после гола, не согласившись с решением арбитра. После этого произошла массовая драка во время матча между командами "Бурсаспор" и "Диярбакырспор" в 18-м туре второй лиги турецкого чемпионата.
Этой весной фанаты клуба "Трабзонспор" после игры выбежали на поле и начали разборки с футболистами команды "Фенербахче".