Клуб Зайнутдинова "Бешикташ" оказался в центре скандала с избиением репортера

Вечером 28 октября после завершения матча турецкой Суперлиги охранник президента футбольного клуба "Бешикташ" нанес телесные повреждения одному из журналистов, сломав ему нос, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание Haber, инцидент произошел после встречи 10-го тура турецкого чемпионата в высшем дивизионе, где "Галатасарай" обыграл "Бешикташ" (2:1), в составе которого играет футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

После финального свистка об окончании игры представитель службы безопасности "черных орлов" Сезгин Гюльнар подрался с репортером Эмре Капланом. В результате драки у журналиста сломан нос и раны на лице, ему оказали первую помощь в ближайшей клинике.

Фото: Instagram/ГАЛАТАСАРАЙ

Сразу после этого случая правоохранителями Стамбула было принято решение об аресте представителя "Бешикташа", которого обвиняют в нанесении телесных повреждений и нарушении общественного порядка на стадионе.

В свою очередь клуб Зайнутдинова к данному моменту выступил с заявлением по поводу этого инцидента, обвинив репортера, который якобы находился в алкогольном состоянии и оскорблял руководителей "Бешикташа".

Фото: Instagram/besiktas

Здесь стоит подчеркнуть, что турецкий футбол за последний год прилично лидирует в рейтинге скандалов. Сначала экс-президента клуба "Анкарагюджю" Фарука Коджу пожизненно отстранили от футбола за избиение рефери .

Затем глава команды "Истанбулспор" увел игроков с поля после гола, не согласившись с решением арбитра. После этого произошла массовая драка во время матча между командами "Бурсаспор" и "Диярбакырспор" в 18-м туре второй лиги турецкого чемпионата.