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Спорт

Казахстанские фехтовальщики гарантировали себе медали Кубка мира в Марокко

Казахстанские фехтовальщики гарантировали себе медали Кубка мира в Марокко, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 23:02 Фото: olympic.kz
Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге одержала победу над Францией в полуфинале этапа Кубка мира в Касабланке (Марокко), сообщает Zakon.kz.

Казахстанские шпажисты выиграли встречу со счетом 45:40, обеспечив себе как минимум серебряные награды.

Соперником национальной команды в финале станет сборная России.

Ранее сообщалось, что два гимнаста из Казахстана поборются за медали ЧМ в Нидерландах.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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