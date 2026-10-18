Казахстанские фехтовальщики гарантировали себе медали Кубка мира в Марокко
Фото: olympic.kz
Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге одержала победу над Францией в полуфинале этапа Кубка мира в Касабланке (Марокко), сообщает Zakon.kz.
Казахстанские шпажисты выиграли встречу со счетом 45:40, обеспечив себе как минимум серебряные награды.
Соперником национальной команды в финале станет сборная России.
Ранее сообщалось, что два гимнаста из Казахстана поборются за медали ЧМ в Нидерландах.
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