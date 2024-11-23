Фигурист Михаил Шайдоров стал серебряным призером Гран-при Китая

23 ноября казахстанский фигурист Михаил Шайдоров великолепно откатал свою произвольную программу на Гран-при Китая, что позволило ему занять итоговое второе место, сообщает Zakon.kz.

Лидер казахстанской сборной во второй день китайских соревнований получил от судей 276.17 балла, несмотря на блестящее выступление. В короткой программе у Шайдорова было 93,21 очка.

20-летний алматинец уступил немного победителю Гран-при – японцу Шун Сато (278.48). На третьей позиции оказался французский фигурист Адам Сяо Хим Фа (252.53).

Фото: Instagram/goldsk8

Таким образом, Михаил поменял свое прошлогоднюю "бронзу" данного турнира на "серебро" нынешних баталий.

Лидеру сборной Казахстана по фигурному катанию 2 ноября немного не хватило до медалей на престижном международном турнире Гран-при Франции, которые проходили в городе Анже. Тогда наш фигурист занял четвертое место.