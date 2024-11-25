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"Реал" сократил отставание от "Барселоны" в чемпионате Испании

Футбол Победа Леганес, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 10:18 Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский футбольный клуб "Реал" приблизился к лидеру турнирной таблицы Ла Лиги "Барселоне" по итогам 14-го тура. Их сейчас отделяет всего лишь 4 очка, плюс у "сливочных" игра в запасе, сообщает Zakon.kz.

В рамках 14-го тура испанского первенства королевский коллектив на выезде разгромил "Леганес" (3:0). Счет в этом поединке открыл Килиан Мбаппе, далее Вальверде увеличил преимущество, а точку поставил Джуд Беллингем.

Не остались без внимания другие звезды "Реала" Винисиус Жуниор и Арда Гюлер, которые отметились голевыми передачами.

"Мы изменили расположение нападающих, Мбаппе удачно сыграл на краю, а Винисиус в центре. Команда хорошо контролировала игру, были хорошие ощущения после игры с "Осасуной", и здесь получили подтверждение. Себальос сыграл важную роль, Гюлер многое дал команде за счет креативности на финальной трети поля, был близок к голу и показал разностороннюю игру. Можем доверять этим игрокам. Асенсио меня удивил в том плане, что он играет как зрелый футболист, всегда выбирает хорошую позицию. Это значит, в молодежной команде с ним хорошо поработали".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Обыграв "Леганес", команда Анчелотти сократила отставание от лидера чемпионата Испании до 4-х очков. На вершине идет "Барса" (34 балла). На третьей строчке таблицы располагается "Атлетико" (29).

Но теперь "Галактикос" ждет один из самых интересных матчей нынешнего сезона. В ночь на 28 ноября испанская дружина сыграет на выезде с "Ливерпулем", в рамках 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

Это будет повторение финала данного турнира 2022 года, где "мадридцы" переиграли "красных" с минимальным счетом 1:0. 

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