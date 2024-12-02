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"Реал" победил "Хетафе" и до минимума сократил отставание от "Барселоны"

Футбол Победа Хетафе, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 09:57 Фото: Instagram/realmadrid
1 декабря завершилось большинство матчей 15 тура Ла Лиги, в одном из которых мадридский "Реал" переиграл команду "Хетафе" (2:0). Благодаря этой победе королевский клуб почти догнал лидера турнирной таблицы – "Барселону", сообщает Zakon.kz.

После игр 15 тура отрыв "блауграны" (34 балла) от "сливочных" сократился до одного очка. Если команда Карло Анчелотти набрала три очка в домашнем противостоянии с "Хетафе" (2:0), то каталонский коллектив на своей арене проиграл "Лас-Пальмасу" – 1:2.

Здесь нужно подчеркнуть, что у "Реала" есть еще игра в запасе. Тем самым мадридская дружина при наборе этих дополнительных очков может выйти на первое место таблицы Ла Лиги.

Что касается самого матча "Реал" – "Хетафе", то на 30-й минуте Джуд Беллингем открыл счет с пенальти. Спустя 8 минут англичанин отдал результативный пас своему звездному партнеру Килиану Мбаппе, который поставил точку в этой встрече – 2:0.

"Вышли с хорошим балансом и настроем, выиграли с достоинством. Мбаппе играл очень хорошо и активно, забил очень важный гол. Он создал возможности, это то, чего мы от него хотим. Его поддержали фанаты, которые лучше, чем кто-либо, понимают команду и игроков. Клуб, несмотря на травмы, трудности, которых много, борется. Что вселяет в меня уверенность, так это то, что у нас снова хороший настрой и концентрация. Постепенно решим проблемы, а пока сражаемся". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Несомненно, прошедшая футбольная неделя была самой лучшей для английского "Ливерпуля". Команда Арне Слота сумела переиграть за пять дней сразу двух победителей Лиги чемпионов УЕФА прошлых сезонов.

Сначала "красные" в ночь на 28 ноября разобрались с "Галактикос", а затем 1 декабря были сильнее "Манчестер Сити". 

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