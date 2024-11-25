Английский косметолог подал в суд на Роналду
По сведениям The Sun, лидер "Аль-Насра" должен заплатить за косметологические услуги, оказанные ему и его близким, за период игры в "Манчестер Юнайтед" (2021/22).
В своем заявлении доктор не указывает на подругу португальца – Джорджину Родоригес, но отмечает, что оказывал услуги Роналду и членам его семьи, а также людям из близкого окружения. Все процедуры проходили в его клинике, что находится в графстве Чешир.
"Сейчас идет судебный процесс. Как профессионал своей специальности, не обсуждаю своих пациентов".Доктор Равиндран Рошан
Как передает источник, врач пользуется большим уважением и является известным экспертом, к нему обращаются ведущие политики, королевские особы, звезды спорта и голливудские иконы. Его считают профессионалом высшего класса в таких процедурах, как ботокс и филлеры.
Пока идут судебные разбирательства, 39-летний нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" забил 911-й гол в своей профессиональной карьере