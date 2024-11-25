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Английский косметолог подал в суд на Роналду

Футбол Иск Суд, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 15:19 Фото: Instagram/cristiano
Доктор-косметолог Равиндран Рошан обратился в английский суд с иском на знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду из-за его неоплаченного счета на 40 тыс. фунтов. Известный дерматовенеролог специализируется на ботоксе, филлерах и подтяжке бровей, сообщает Zakon.kz.

По сведениям The Sun, лидер "Аль-Насра" должен заплатить за косметологические услуги, оказанные ему и его близким, за период игры в "Манчестер Юнайтед" (2021/22).

В своем заявлении доктор не указывает на подругу португальца – Джорджину Родоригес, но отмечает, что оказывал услуги Роналду и членам его семьи, а также людям из близкого окружения. Все процедуры проходили в его клинике, что находится в графстве Чешир.

"Сейчас идет судебный процесс. Как профессионал своей специальности, не обсуждаю своих пациентов".Доктор Равиндран Рошан

Как передает источник, врач пользуется большим уважением и является известным экспертом, к нему обращаются ведущие политики, королевские особы, звезды спорта и голливудские иконы. Его считают профессионалом высшего класса в таких процедурах, как ботокс и филлеры.

Пока идут судебные разбирательства, 39-летний нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" забил 911-й гол в своей профессиональной карьере

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