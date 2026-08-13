Криштиану Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду впервые за долгое время сменил прическу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, о том, что форвард перекрасил волосы в медно-рыжий цвет сообщил саудовский клуб "Аль-Наср" на своей официальной странице в соцсети X.

Именно в этом образе 41-летний нападающий вернулся в расположение своей команды.

Уже 15 августа "Аль-Наср", ставший победителем прошлого сезона саудовской Про-Лиги, откроет новый чемпионат матчем против "Аль-Фатеха".

В сезоне-2025/26 португальский форвард забил 36 мячей в 42 встречах за клуб и национальную сборную во всех турнирах. Действующий контракт Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 10 млн евро.

Ранее мы писали, что Месси опубликовал прощальное письмо отцу, на которое отреагировал Роналду.