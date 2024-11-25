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В Колумбии открыли федерацию интеллектуальной игры тогызкумалак

в Колумбии открыли федерацию по тогызкумалак, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 20:47 Фото: Всемирная федерация тогызкумалак
Президент Всемирной федерации тогызкумалак Алихан Байменов заявил о том, что создать федерацию по казахской национальной интеллектуальной игре – тогызкумалак было принято на учредительном собрании в городе Кали, сообщает Zakon.kz.

По его словам, президентом федерации избран известный общественный деятель Оскар Фахардо (Oscar Fajardo), а генеральным секретарем – Герман Гонсалес Гирон (German Gonzalez Giron).

в Колумбии открыли федерацию тогызкумалак, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 20:47

Фото: Всемирная федерация тогызкумалак

Отмечается, что игра тогызкумалак популярна не только в Колумбии, но и в других странах мира, таких как Германия, Чехия, Франция, Швейцария и Латвия. В Казахстане этой игрой увлекаются более 200 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана завоевала три "золота" по тогызкумалаку на Играх кочевников.

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