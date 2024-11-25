В Колумбии открыли федерацию интеллектуальной игры тогызкумалак
Фото: Всемирная федерация тогызкумалак
Президент Всемирной федерации тогызкумалак Алихан Байменов заявил о том, что создать федерацию по казахской национальной интеллектуальной игре – тогызкумалак было принято на учредительном собрании в городе Кали, сообщает Zakon.kz.
По его словам, президентом федерации избран известный общественный деятель Оскар Фахардо (Oscar Fajardo), а генеральным секретарем – Герман Гонсалес Гирон (German Gonzalez Giron).
Фото: Всемирная федерация тогызкумалак
Отмечается, что игра тогызкумалак популярна не только в Колумбии, но и в других странах мира, таких как Германия, Чехия, Франция, Швейцария и Латвия. В Казахстане этой игрой увлекаются более 200 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана завоевала три "золота" по тогызкумалаку на Играх кочевников.
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