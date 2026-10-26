Тогызкумалак в Пекине: в Китае прошел турнир по национальной игре

В Культурном центре Казахстана в Пекине состоялись мастер-класс и турнир по казахской национальной интеллектуальной игре тогызкумалак, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие "Ұлттық мұра – ұрпаққа аманат" было приурочено ко Дню Республики. Как сообщили в Министерстве культуры и информации, в нем приняли участие дипломаты, китайские и казахстанские студенты, представители сфер образования и искусства, а также жители Пекина.

"Организаторами выступили Культурный центр Казахстана в Пекине, Всемирная федерация тогызкумалак и Федерация спорта тогызкумалак Республики Казахстан при поддержке Посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике", – говорится в сообщении.

В турнире состязались 32 участника, в том числе двое казахстанцев.

Первое место занял 13-летний казахстанец, второе и третье места – китайские студенты Центрального университета национальностей в Пекине. Победителям вручили специальные призы.

Отмечается, что в рамках мероприятия Культурный центр Казахстана в Пекине и Федерация спорта тогызкумалак Республики Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает популяризацию тогызкумалак в Китае, а также проведение совместных культурных, образовательных и спортивных мероприятий.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с национальным праздником – Днем Республики. По его словам, этот праздник имеет исключительную значимость, символизируя возрождение многовековой казахской государственности. С праздником казахстанцев поздравили главы иностранных государств.

