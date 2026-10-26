#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
451.05
504.95
5.6
События

Тогызкумалак в Пекине: в Китае прошел турнир по национальной игре

Турнир, тогызкумалак, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 07:53 Фото: пресс-служба МКИ РК
В Культурном центре Казахстана в Пекине состоялись мастер-класс и турнир по казахской национальной интеллектуальной игре тогызкумалак, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие "Ұлттық мұра – ұрпаққа аманат" было приурочено ко Дню Республики. Как сообщили в Министерстве культуры и информации, в нем приняли участие дипломаты, китайские и казахстанские студенты, представители сфер образования и искусства, а также жители Пекина.

"Организаторами выступили Культурный центр Казахстана в Пекине, Всемирная федерация тогызкумалак и Федерация спорта тогызкумалак Республики Казахстан при поддержке Посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике", – говорится в сообщении.

В турнире состязались 32 участника, в том числе двое казахстанцев.

Первое место занял 13-летний казахстанец, второе и третье места – китайские студенты Центрального университета национальностей в Пекине. Победителям вручили специальные призы.

Отмечается, что в рамках мероприятия Культурный центр Казахстана в Пекине и Федерация спорта тогызкумалак Республики Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает популяризацию тогызкумалак в Китае, а также проведение совместных культурных, образовательных и спортивных мероприятий.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с национальным праздником – Днем Республики. По его словам, этот праздник имеет исключительную значимость, символизируя возрождение многовековой казахской государственности. С праздником казахстанцев поздравили главы иностранных государств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
в Колумбии открыли федерацию по тогызкумалак
20:47, 25 ноября 2024
В Колумбии открыли федерацию интеллектуальной игры тогызкумалак
Тогызкумалак, сборная, золото, Казахстан
14:08, 11 сентября 2024
Сборная Казахстана завоевала три "золота" по тогызкумалаку на Играх кочевников
Тогызкумалак, чемпионат, искусственный интеллект
15:39, 08 августа 2025
Чемпионы по тогызкумалаку проиграли искусственному интеллекту
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина сжимает кулаки
08:23, Сегодня
Елена Рыбакина укрепила свои позиции в обновлённом рейтинге WTA
Николоз Басилашвили с трофеем финалиста Almaty Open-2026
07:46, Сегодня
Николоз Басилашвили раскрыл планы на сезон после финала Almaty Open-2026 в Казахстане
Григорий Бабаян на послематчевой пресс-конференции
07:11, Сегодня
Григорий Бабаян жёстко раскритиковал атаку "Астаны" после осечки с "Кайсаром"
Вячеслав Колесников в матче чемпионата Польши
06:49, Сегодня
Вячеслав Колесников набрал три очка и принёс "Торуни" победу в чемпионате Польши
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: