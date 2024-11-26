Салах возмутился отсутствием дальнейших предложений от "Ливерпуля"
Фото: Instagram/mosalah
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что разочарован отсутствием предложений о продлении контракта, сообщает Zakon.kz.
Контракт Салаха, который является самым высокооплачиваемым игроком команды, рассчитан до конца июня. Переживания 32-летнего футболиста приводит The Athletic.
"Уже почти декабрь, а я пока не получил никаких предложений остаться в клубе. Я, вероятно, скорее уйду, чем останусь".Мохамед Салах
Египтянин отказался комментировать возможность перехода в саудовскую лигу. "Аль-Иттихад" в 2023 году предлагал "Ливерпулю" за Салаха 150 млн фунтов стерлингов, но получил отказ. Салах играет за "Ливерпуль" с 2017 года, где он:
- забил 223 гола в 367 матчах;
- выиграл с командой чемпионат Англии;
- выиграл Лигу чемпионов;
- выиграл клубный чемпионат мира и другие трофеи.
Между тем ему осталось всего 17 голов, чтобы стать иностранным игроком с наибольшим количеством голов в истории АПЛ.
Фото: Telegram/АПЛ
24 ноября "Ливерпуль" улучшил свои шансы на чемпионство в текущем сезоне АПЛ.
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