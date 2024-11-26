Салах возмутился отсутствием дальнейших предложений от "Ливерпуля"

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что разочарован отсутствием предложений о продлении контракта, сообщает Zakon.kz.

Контракт Салаха, который является самым высокооплачиваемым игроком команды, рассчитан до конца июня. Переживания 32-летнего футболиста приводит The Athletic.

"Уже почти декабрь, а я пока не получил никаких предложений остаться в клубе. Я, вероятно, скорее уйду, чем останусь". Мохамед Салах

Египтянин отказался комментировать возможность перехода в саудовскую лигу. "Аль-Иттихад" в 2023 году предлагал "Ливерпулю" за Салаха 150 млн фунтов стерлингов, но получил отказ. Салах играет за "Ливерпуль" с 2017 года, где он:

забил 223 гола в 367 матчах;

выиграл с командой чемпионат Англии;

выиграл Лигу чемпионов;

выиграл клубный чемпионат мира и другие трофеи.

Между тем ему осталось всего 17 голов, чтобы стать иностранным игроком с наибольшим количеством голов в истории АПЛ.

Фото: Telegram/АПЛ

24 ноября "Ливерпуль" улучшил свои шансы на чемпионство в текущем сезоне АПЛ.