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Салах возмутился отсутствием дальнейших предложений от "Ливерпуля"

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 08:52 Фото: Instagram/mosalah
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что разочарован отсутствием предложений о продлении контракта, сообщает Zakon.kz.

Контракт Салаха, который является самым высокооплачиваемым игроком команды, рассчитан до конца июня. Переживания 32-летнего футболиста приводит The Athletic.

"Уже почти декабрь, а я пока не получил никаких предложений остаться в клубе. Я, вероятно, скорее уйду, чем останусь".Мохамед Салах

Египтянин отказался комментировать возможность перехода в саудовскую лигу. "Аль-Иттихад" в 2023 году предлагал "Ливерпулю" за Салаха 150 млн фунтов стерлингов, но получил отказ. Салах играет за "Ливерпуль" с 2017 года, где он:

  • забил 223 гола в 367 матчах;
  • выиграл с командой чемпионат Англии;
  • выиграл Лигу чемпионов;
  • выиграл клубный чемпионат мира и другие трофеи.

Между тем ему осталось всего 17 голов, чтобы стать иностранным игроком с наибольшим количеством голов в истории АПЛ.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 08:52

Фото: Telegram/АПЛ

24 ноября "Ливерпуль" улучшил свои шансы на чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

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