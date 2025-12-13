Мохамед Салах помирился с Арне Слотом и вернулся в состав "Ливерпуля"
Как пишет известный инсайдер Фабрицио Романо, 33-летний вингер "мерсисайдцев" включен в заявку на ближайший матч английского чемпионата против "Брайтона".
🚨 BREAKING: Mo Salah, recalled to the Liverpool squad for the game against Brighton at Anfield. 🇪🇬
По заверениям другого журналиста Льюиса Стила, накануне состоялось встреча между Салахом и Слотом, который прошел на позитивной ноте. Но конфликт между ними еще до конца не урегулирован.
Believe talks between Mohamed Salah and Arne Slot today were positive, they have shaken hands and the forward is expected to be in the squad to play Brighton on Saturday. Conflict not fully "resolved" but a good step.
А проблемы у Салаха начались после его интервью 8 декабря, где он подверг критике "Ливерпуль" и главного тренера – Арне Слота.
После этого египтянин отсутствовал в списке "красных" на матче Лиги чемпионов УЕФА против итальянского "Интера".
Некоторые СМИ в эти дни уже нашли три места для продолжения карьеры Мохамеда.
Болельщики смогут увидеть главного снайпера "Ливерпуля" в поединке с "Брайтоном", который пройдет вечером 13 декабря в рамках 16-го тура АПЛ.