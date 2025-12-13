#Казахстан в сравнении
Спорт

Мохамед Салах помирился с Арне Слотом и вернулся в состав "Ливерпуля"

Футбол Состав Возвращение, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 16:33 Фото: Instagram/liverpoolfc
Египетский футболист Мохамед Салах возвращается в заявочный список родного "Ливерпуля" после недавнего скандала с главным тренером Арне Слотом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет известный инсайдер Фабрицио Романо, 33-летний вингер "мерсисайдцев" включен в заявку на ближайший матч английского чемпионата против "Брайтона".

По заверениям другого журналиста Льюиса Стила, накануне состоялось встреча между Салахом и Слотом, который прошел на позитивной ноте. Но конфликт между ними еще до конца не урегулирован.

А проблемы у Салаха начались после его интервью 8 декабря, где он подверг критике "Ливерпуль" и главного тренера – Арне Слота.

После этого египтянин отсутствовал в списке "красных" на матче Лиги чемпионов УЕФА против итальянского "Интера".

Некоторые СМИ в эти дни уже нашли три места для продолжения карьеры Мохамеда.

Болельщики смогут увидеть главного снайпера "Ливерпуля" в поединке с "Брайтоном", который пройдет вечером 13 декабря в рамках 16-го тура АПЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
