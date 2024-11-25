"Ливерпуль" улучшил свои шансы на чемпионство в текущем сезоне АПЛ

Лидер турнирной таблицы английского чемпионата "Ливерпуль" убежал от своего главного преследователя "Ман Сити" на восемь очков после игр 12 тура. Теперь их ждет очное противостояние 1 декабря на арене "Энфилд", сообщает Zakon.kz.

24 ноября подопечные Арне Слота в гостях обыграли "Саутгемптон" со счетом 3:2. Эта победа позволила "красным" укрепить лидирующую позицию в АПЛ, с активом в 31 очко.

А "горожане" на своем поле потерпели разгромное поражение от "Тоттенхэма" (0:4) и ухудшили шансы на повторение успеха прошлого сезона. Коллектив Гвардиолы отстает от "мерсисайдцев" на восемь очков.

"Мои голы были очень важны, особенно после того, как проигрывали 1:2. Самое главное, мы выиграли матч. Каждая игра отличается. У них был план на игру, и они сыграли очень хорошо. Нам удалось сравнять и победить. Думаю, у нас был хороший план, играли в свой футбол, и я был уверен, что сможем создавать моменты. Это здорово, надеюсь, продолжим двигаться в этом направлении. Надеюсь, мы выиграем матч против "Сити", чтобы увеличить отрыв до 11 очков. Однако у "горожан" сейчас сложный период, но у них прекрасные игроки". Игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах

Во встрече с "Саутгемптоном" победный дубль оформил Мохамед Салах. После этого египтянин возглавил рейтинг игроков АПЛ по очкам, набранных по системе "гол+пас". На данный час у него 10 голов и шесть передач.

"Нам было тяжело, хотя, по-моему, мы доминировали в этой игре. Вначале недостаточно быстро проникали в штрафную. Затем проявили большую настойчивость и начали играть более интенсивно. Это привело к многочисленным моментам и в конечном счете к двум голам. Сложно создавать моменты, когда соперник плотно сидит в обороне. Если хочешь побеждать, нужно забивать, и первый гол Салаха был самым важным, он появился из ниоткуда. После этого ждали возможности забить еще. Радует, что сумели отыграться, но счет создает впечатление, будто матч был тяжелым. Однако победа заслуженная". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

После игр 12 тура Премьер-лиги Суперкомпьютер Opta Sports подсчитал, что "Ливерпуль" может стать чемпионом Англии с вероятностью 69,5%.

Шансы остальных команд сильно занижены, с чем не согласен наставник "красных".

"Преимущество комфортное, которое досталось нам в нелегкой борьбе. Лишь в нескольких матчах были крупные победы, а в остальных разница была невелика. В прошлом сезоне "Арсенал" также опережал всех, но в итоге затем титул забрал "Сити". Конкурируя с топовыми командами Англии, ты знаешь, что они способны одержать много побед подряд. Так что здорово быть в том положении, в котором сейчас находимся. Мы не расслабляемся". Арне Слот

На этой неделе команду Слота ждут два супер-поединка. 27 ноября они встретятся с "Реалом" в Лиге чемпионов УЕФА, а 1 декабря сразятся в АПЛ с "Манчестер Сити".

Если снайпер "Ливерпуля" Салах ныне сверкает в английском первенстве, то британский форвард Гарри Кейн первым достиг отметки в "50 голов" и сотворил историю Бундеслиги.