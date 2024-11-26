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Гвардиола прокомментировал последние неудачи чемпиона Англии

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 12:42 Фото: Instagram/mancity
Действующий чемпион Англии по футболу, клуб "Манчестер Сити" в последние три недели никак не может выбраться из серии неудач. За этот период команда Хосепа Гвардиолы потерпела пять поражений кряду в различных турнирах, сообщает Zakon.kz.

В 12-м туре АПЛ "горожане" дома были разгромлены "Тоттенхэмом" (0:4) и довели свою неудачную серию до пяти встреч.

Однако рулевой "Сити" с оптимизмом смотрит в будущее и надеется на своих подопечных. 

"Доверяю игрокам больше, чем когда-либо. Не думаю, что они хотят плохо выступить для болельщиков. Сейчас мы недостаточно крепки. Я проходил сам через это, как футболист. Сказал всем: "Нам нужно найти выход". Это мой долг. Иногда этого не происходит по ряду причин. Давайте попробуем сделать это с нынешним составом".Хосеп Гвардиола

Последние пять поражений подряд – это первая подобная серия в карьере 53-летнего испанского специалиста.

"Если бы изменил принципам в первом сезоне, мы бы не выиграли шесть титулов АПЛ за восемь лет, это невозможно. Сейчас не собираюсь менять то, во что верим. Победим 26 ноября, то наш разум прояснится. Если нет, тогда 1 декабря попробуем против "Ливерпуля". Если и там не получится, то на следующей неделе. Сейчас хотим изменить ситуацию и закрыть пробелы".Хосеп Гвардиола

Много нареканий поступает также в адрес главного снайпера "Ман Сити" – Эрлинга Холанда, который в последних играх забил всего лишь один гол.

"Дело не в Эрлинге. Нам повезло, что он у нас есть. Он забьет свои два-три гола при случае, как он делал это ранее. Назовите мне команду, которая бы не зависела от его голов. Сборная Норвегии тоже хочет этого".Хосеп Гвардиола

В ночь на 27 ноября "небесно-голубые" в рамках 5 тура Лиги чемпионов УЕФА дома примут голландский "Фейеноорд". 

Пока "Ман Сити" разбирается в своих проблемах, лидер турнирной таблицы английского чемпионата "Ливерпуль" убежал от своего главного преследователя на восемь очков после игр 12 тура.

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