Гвардиола прокомментировал последние неудачи чемпиона Англии

В 12-м туре АПЛ "горожане" дома были разгромлены "Тоттенхэмом" (0:4) и довели свою неудачную серию до пяти встреч.

Однако рулевой "Сити" с оптимизмом смотрит в будущее и надеется на своих подопечных.

Последние пять поражений подряд – это первая подобная серия в карьере 53-летнего испанского специалиста.

Pep Guardiola: "What should I change? If I changed in the first season, we would not win six Premier League titles in eight years, impossible. Now I'm not going to change the way we believe..."