Спорт

Иван Дычко выступил на вечере бокса Канело

Дычко-Франклин, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 05:17 Фото: Х/netflixsports
Рано утром 14 сентября казахстанский супертяжеловес Иван Дычко сразился на вечере бокса Канело – Кроуфорд в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

Бой прошел на 65-тыс. стадионе Allegiant, который запустили в 2020 году. Известно, что на его строительство потратили 1,9 млрд долларов.

Соперником двукратного бронзового призера Олимпийских игр 2012 и 2016 годов Ивана Дычко стал американец Джермейн Франклин (23-2, 15 КО).

Фото: X/IFLTV

Победителем боя стал американец Джермейн Франклин.

Фото: Х/ringmagazine

Неофициальный судья отдавал казахстанцу в трансляции восемь раундов из 10, но у официальных судей было единогласное в пользу Франклина.

"Дычко с таким боксом абсолютно не смотрелся. Так и не смог подстроиться. Франклин хотя бы для красоты, корпусом все время работал и нанес пару тяжелых ударов. Лучше не приглашать таких боксеров, зрители уснули там", – разочарованно отметили казахстанские зрители.

7 ноября выходит фильм о Кристи Мартин, которая стала чемпионкой мира по версии WBC и в 2020 году вошла в Международный зал славы бокса – первой среди женщин.

