Иван Дычко выступил на вечере бокса Канело
Бой прошел на 65-тыс. стадионе Allegiant, который запустили в 2020 году. Известно, что на его строительство потратили 1,9 млрд долларов.
Соперником двукратного бронзового призера Олимпийских игр 2012 и 2016 годов Ивана Дычко стал американец Джермейн Франклин (23-2, 15 КО).
Победителем боя стал американец Джермейн Франклин.
Неофициальный судья отдавал казахстанцу в трансляции восемь раундов из 10, но у официальных судей было единогласное в пользу Франклина.
"Дычко с таким боксом абсолютно не смотрелся. Так и не смог подстроиться. Франклин хотя бы для красоты, корпусом все время работал и нанес пару тяжелых ударов. Лучше не приглашать таких боксеров, зрители уснули там", – разочарованно отметили казахстанские зрители.
