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Казахстанский "Семей" сыграл с испанской "Пальмой" в стартовом матче ЛЧ по футзалу

футзал, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 01:54 Фото: Instagram/fcsemey
В стартовом матче элитного раунда Лиги Чемпионов по футзалу казахстанский "Семей" сыграл с испанской "Пальмой", сообщает Zakon.kz.

Фаворитом противостояния был клуб из Испании, который побеждал в турнире два сезона подряд – 2022/23, 2023/24.

Уже на пятой минуте счет открыл Игита, но Фабиньо его сравнял через секунды, а до завершения первой половины он еще не забил пенальти. Во второй половине Мачадо вывел испанцев вперед, итог подвел оформивший хет-трик Фабиньо. 4:1 в пользу "Пальмы".

В квартете D также выступают польский "Рекорд" и словацкий "Лученец". В финальную часть выйдет только победитель группы.

Ранее, в сентябре, сборная Казахстана разочаровала поклонников в матче против Аргентины на ЧМ по футзалу.

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