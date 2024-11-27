"Кайрат" победил французский "Этуаль" в Хорватии
Фото: Instagram/afckairat
В ночь на 28 ноября алматинский "Кайрат" одержал победу по футзалу в стартовом матче элитного раунда Лиги Чемпионов, сообщает Zakon.kz.
Денер Родриго открыл счет на второй минуте, закрепил успех партнера еще в первом тайме Эдсон. После перерыва сократил разрыв Эль-Месрар, вернул его Занотто. Итог подвели Абдессамад Мохаммед и Кевин Арриета.
Игра закончилась победой алматинцев со счетом 4:2.
Следующие соперники "Кайрата" из Хорватии:
- 28 ноября в 21:30 – "Олмиссум";
- 30 ноября в 00:30 – "Динамо".
Почти в это же время казахстанский "Семей" сыграл с испанской "Пальмой" в стартовом матче ЛЧ по футзалу.
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