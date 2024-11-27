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"Кайрат" победил французский "Этуаль" в Хорватии

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 02:37 Фото: Instagram/afckairat
В ночь на 28 ноября алматинский "Кайрат" одержал победу по футзалу в стартовом матче элитного раунда Лиги Чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Денер Родриго открыл счет на второй минуте, закрепил успех партнера еще в первом тайме Эдсон. После перерыва сократил разрыв Эль-Месрар, вернул его Занотто. Итог подвели Абдессамад Мохаммед и Кевин Арриета.

Игра закончилась победой алматинцев со счетом 4:2.

Следующие соперники "Кайрата" из Хорватии:

  • 28 ноября в 21:30 – "Олмиссум";
  • 30 ноября в 00:30 – "Динамо".

Почти в это же время казахстанский "Семей" сыграл с испанской "Пальмой" в стартовом матче ЛЧ по футзалу.

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