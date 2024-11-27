"Кайрат" победил французский "Этуаль" в Хорватии

В ночь на 28 ноября алматинский "Кайрат" одержал победу по футзалу в стартовом матче элитного раунда Лиги Чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Денер Родриго открыл счет на второй минуте, закрепил успех партнера еще в первом тайме Эдсон. После перерыва сократил разрыв Эль-Месрар, вернул его Занотто. Итог подвели Абдессамад Мохаммед и Кевин Арриета.

Игра закончилась победой алматинцев со счетом 4:2.

Следующие соперники "Кайрата" из Хорватии:

28 ноября в 21:30 – "Олмиссум";

30 ноября в 00:30 – "Динамо".

Почти в это же время казахстанский "Семей" сыграл с испанской "Пальмой" в стартовом матче ЛЧ по футзалу.