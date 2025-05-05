Гол Самородова спас "Ахмат" от поражения в матче с ЦСКА

4 мая футбольный клуб "Ахмат" дома сыграл вничью с московским ЦСКА – 1:1. "Грозненцы" ушли от поражения благодаря голу форварда сборной Казахстана Максима Самородова, сообщает Zakon.kz.

Поединок "Ахмата" и ЦСКА прошел в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Москвичи открыли счет на 9-й минуте, когда отличился Секу Койта.

Еще до перерыва казахстанский нападающий хозяев поля Максим Самородов восстановил равновесие.

Сам же игрок сборной Казахстана после матча выделил свою команду, отметив, что моментами не хватает удачи в некоторых ситуациях.

"Игра была непростая, команда находится вверху таблицы, играли хорошо, в каких‑то моментах доминировали. К сожалению, на табло уже который раз 1:1. Стараемся победить, но чуть‑чуть не хватает реализации. После гола соперника начали играть агрессивнее, бежать вперед и больше атаковать. Что касается моего мяча, то оказался в нужной точке в нужное время. Можно сказать – командная наработка. Слава богу, забил". Максим Самородов

После ничьей с ЦСКА футболисты "Ахмата" располагаются на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ-2025, набрав 24 очка.

"Грозненцы" на один балл отстают от клуба "Химки", который с недавних пор тренирует экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев.