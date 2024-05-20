"Зенит" с Нуралы Алипом разгромил "Ахмат" Магомеда Адиева

19 мая в российском футболе прошел один из важных матчей, где питерский "Зенит" на выезде с крупным счетом переиграл грозненский "Ахмат" (5:1) и сохранил шансы на чемпионство в нынешнем сезоне, сообщает Zakon.kz.

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Коллектив из Санкт-Петербурга, за который выступает казахстанский защитник Нуралы Алип, без особых проблем разобрался с "Ахматом" под руководством Магомеда Адиева.

В составе гостей пента‑трик (пять голов) оформил Матео Кассьерра, а у хозяев отличился Мохамед Конате. Успех в Грозном еще оставляет шансы команде Алипа на золотые медали РПЛ-2024.





Вину за крупное поражение от "Зенита" взял на себя рулевой "Ахмата" – Магомед Адиев.

"Результат очень тяжелый для нас, считаю, что команде не хватило эмоций. Что‑то делали на футбольном поле, но не делали с той страстью, которая была до этого. Есть самоуспокоенность в команде. Раз она есть, проблема, значит, во мне. Я не смог до игры привести футболистов в правильное эмоциональное русло. Мы задолжали нашим болельщикам, не имеем право находиться в таком состоянии. За эти дни тренерскому штабу предстоит выполнить свою работу". Магомед Адиев

Таким образом, коллектив Адиева прервал свою серию из пяти побед в российской Премьер-лиге РПЛ. Теперь перед последним 30-туром в российском чемпионате три команды претендуют на титул: "Динамо" (56 очков), "Зенит" (54) и "Краснодар" (53).

В заключительном туре 25 мая "Краснодар" сыграет дома с "Динамо", а "Зенит" примет "Ростов".

Между тем казахстанец Милад Карими завоевал "золото" на чемпионате Азии – 2024 по спортивной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан).

