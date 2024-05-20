"Зенит" с Нуралы Алипом разгромил "Ахмат" Магомеда Адиева
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Коллектив из Санкт-Петербурга, за который выступает казахстанский защитник Нуралы Алип, без особых проблем разобрался с "Ахматом" под руководством Магомеда Адиева.
В составе гостей пента‑трик (пять голов) оформил Матео Кассьерра, а у хозяев отличился Мохамед Конате. Успех в Грозном еще оставляет шансы команде Алипа на золотые медали РПЛ-2024.
Вину за крупное поражение от "Зенита" взял на себя рулевой "Ахмата" – Магомед Адиев.
"Результат очень тяжелый для нас, считаю, что команде не хватило эмоций. Что‑то делали на футбольном поле, но не делали с той страстью, которая была до этого. Есть самоуспокоенность в команде. Раз она есть, проблема, значит, во мне. Я не смог до игры привести футболистов в правильное эмоциональное русло. Мы задолжали нашим болельщикам, не имеем право находиться в таком состоянии. За эти дни тренерскому штабу предстоит выполнить свою работу". Магомед Адиев
Таким образом, коллектив Адиева прервал свою серию из пяти побед в российской Премьер-лиге РПЛ. Теперь перед последним 30-туром в российском чемпионате три команды претендуют на титул: "Динамо" (56 очков), "Зенит" (54) и "Краснодар" (53).
В заключительном туре 25 мая "Краснодар" сыграет дома с "Динамо", а "Зенит" примет "Ростов".
Между тем казахстанец Милад Карими завоевал "золото" на чемпионате Азии – 2024 по спортивной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан).