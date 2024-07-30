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Магомед Адиев хочет забрать Самородова за один миллион евро

Футбол Переход Ахмат, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 10:26 Фото: Instagram/fcaktobe_official
Российский футбольный клуб "Ахмат" (Грозный) уже в ближайшие сутки может подписать форварда сборной Казахстана и "Актобе" Максима Самородова, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию распространил журналист Владимир Жарков после беседы с главным тренером грозненского коллектива Магомедом Адиевым, который знаком казахстанским болельщикам футбола по работе с нашей сборной. 

По сведениям некоторых СМИ, "Ахмат" планирует купить Максима Самородова за 1 млн евро.  


Магомед Адиев прекрасно знает Самородова по совместной работе в национальной команде. На данный момент рыночная стоимость 22-летнего форварда "Актобе" оценивается в 1,2 млн евро.

В сезоне КПЛ-2024 Максим занимает четвертое место в списке бомбардиров по системе "гол+пас", на его счету пять голов и три передачи после 13 игр.

Его клуб в этом году планирует завоевать золотые медали казахстанского чемпионата. На прошедших выходных "Актобе" сделал один шаг на пути к своей цели.  

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