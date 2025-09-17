"Реал" отметился волевой победой в матче с "Марселем" – видеообзор
Мадридский "Реал" одержал победу над "Марселем" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
На 22-й минуте счет во встрече открыл полузащитник "Марселя" Тимоти Веа. На 29-й минуте французский нападающий "сливочных" Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый удар и сравнял счет в матче. На 81-й минуте Мбаппе забил второй гол с пенальти.
Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА 30 сентября ,"Реал" сыграет на выезде с алматинским "Кайратом".
Ранее Андрей Аршавин высказался о шансах "Кайрата" в матчах Лиги чемпионов.
