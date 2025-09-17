#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Спорт

"Реал" отметился волевой победой в матче с "Марселем" – видеообзор

ФК &quot;Реал Мадрид&quot;, футболисты, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 08:42 Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский "Реал" одержал победу над "Марселем" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

На 22-й минуте счет во встрече открыл полузащитник "Марселя" Тимоти Веа. На 29-й минуте французский нападающий "сливочных" Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый удар и сравнял счет в матче. На 81-й минуте Мбаппе забил второй гол с пенальти.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА 30 сентября ,"Реал" сыграет на выезде с алматинским "Кайратом".

Ранее Андрей Аршавин высказался о шансах "Кайрата" в матчах Лиги чемпионов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Болельщики "Кайрата" обратились к Темирлану Анарбекову, который получил перелом челюсти
12:57, 15 сентября 2025
Болельщики "Кайрата" обратились к Темирлану Анарбекову, который получил перелом челюсти
Конкуренты "Кайрата" сильно удивили в матчах 23-го тура КПЛ-2025
09:50, 15 сентября 2025
Конкуренты "Кайрата" сильно удивили в матчах 23-го тура КПЛ-2025
"Кайрат" обыграл "Окжетпес" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025
18:04, 31 августа 2025
"Кайрат" обыграл "Окжетпес" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: