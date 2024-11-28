"Ливерпуль" обыграл "Реал" и вернул себе лидерство в Лиге чемпионов

В ночь на 28 ноября 2024 года английский футбольный клуб "Ливерпуль" в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА победил мадридский "Раал" (2:0) и снова возглавил таблицу данного турнира, набрав максимальные 15 очков, сообщает Zakon.kz.

"Мерсисайдцы" сейчас единственный коллектив, кому удалось набрать 15 очков из 15 возможных в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Они не потерпели ни одного поражения за все пять туров.

Также стоит заметить, что "Ливерпуль" переиграл "Реал" впервые за последние 15 лет. С 2009 года "красные" потерпели семь поражений и одну игру свели к ничье.

Далее в рейтинге лучших команд Европы следуют "Интер" (13 очков), "Барселона" и "Боруссия", у них по 12 баллов, и замыкает топ-5 – "Аталанта" (11).

Действующий победитель Лиги чемпионов "Реал" идет только на 24 позиции с активом в 6 очков.

"Играть против "Реала" – особенное чувство. Испытывали трудности на протяжении многих лет. Это важная неделя, и это приятно. Не было планов набрать определенное количество очков. Хочется как можно скорее внедрить новый стиль игры. Приятно видеть, что не только стартовый состав, но и выходящие на замену игроки действуют так, как ожидаем. Если бы перед началом сезона подсчитывал очки, я бы не добился таких результатов, как сейчас". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

В 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА напрямую выходят первые восемь команд. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи, остальные покидают турнир.

Между тем 27 ноября лидер казахстанской сборной по фигурному катанию Михаил Шайдоров получил приглашение на финал Гран-при, который пройдет в конце следующей недели во французском Гренобле.