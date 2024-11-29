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Казахстан узнал потенциальных соперников на пути к ЧМ-2026 по футболу

Футбол ЧМ-2026 Отбор, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 09:54 Фото: Instagram/kff_team
Международная федерация футбола (FIFA) выпустила информацию о процедуре проведения жеребьевки отборочного турнира мирового первенства 2026 года с участием казахстанской сборной, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте FIFA, все европейские сборные распределены на 5 корзин. В первой находятся 8 четвертьфиналистов Лиги наций и еще 4 команды, которые занимают высокие места в мировом рейтинге.

Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания и Австрия.

Футбол Отбор ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 09:54

Фото: Instagram/fifaworldcup

Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия и Норвегия.

Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина и Израиль.

Корзина 4: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия и Литва.

Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино.

Жеребьевка квалификационного турнира ЧМ-2026 состоится 13 декабря, а сами игры стартуют в марте и продлятся до ноября 2025 года.

Вечером 28 ноября на европейской арене чуть не сотворил сенсацию серебряный призер КПЛ-2024 – ФК "Астана". Столичная дружина на последних минутах упустила победу в матче Лиги конференций УЕФА против португальской "Витории Гимараэш" – 1:1.

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FIFA УЕФА Астана ФК Сборная Казахстана по футболу 2024 год Футбол ЧМ-2026 Лига конференций
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