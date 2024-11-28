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Сенсации не случилось: "Астана" на последних минутах упустила победу в матче Лиги конференций

Сенсации не случилось: &quot;Астана&quot; на последних минутах упустила победу матче Лиги Конференции, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 22:34 Фото: ФК "Астана"
На "Центральном" стадионе Алматы 28 ноября состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги конференций, где казахстанский футбольный клуб "Астана" встретился с португальской "Виторией Гимарайнш", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, игра завершилась ничейным результатом – 1:1.

Единственный гол в составе "Астаны" забил хорватский защитник Бранимир Калаица, отправив мяч в ворота соперников на 40-й минуте. Однако удержать преимущество казахстанская команда не смогла – на 89-й минуте португалец Жезус Рамирес сравнял счет.

Для "Астаны" этот матч стал четвертым на групповом этапе Лиги конференций. Ранее команда стартовала с домашней победы над сербским клубом "Бачка-Топола" (1:0), но затем потерпела два поражения на выезде: от валлийского "Нью-Сейнтса" (0:2) и кипрского "Пафоса" (0:1).

"Витория Гимарайнш" до этого матча демонстрировала стопроцентный результат, обыграв словенский "Целе" (3:1), шведский "Юргорден" (2:1) и чешскую "Младу-Болеслав" (2:1). После ничейного результата португальская команда продолжает уверенно занимать лидирующие позиции в своей группе.

На данный момент "Астана" занимает 20-е место в общей турнирной таблице Лиги конференций.

Ранее аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 22 ноября высказался о судьбе региональной футбольной команды "Ордабасы". 

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