Юная чемпионка мира по шахматам из Казахстана покорила пользователей Сети
Фото: Instagram/akimat__astana
29 ноября 2024 года в Instagram акимата Астаны опубликовали видео с награждения столичной школьницы Аланны Бериккызы, которая в Италии завоевала звание двукратной чемпионки мира по шахматам, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что юная чемпионка является ученицей 5 класса школы-гимназии №91 Астаны.
"В прошлом году Аланна завоевала титул чемпионки мира в Греции среди шахматистов до 9 лет", – напомнили в пресс-службе столичного акимата.
Отметим, что публикация стала одной из просматриваемых, а комментаторы продолжают писать теплые слова юной казахстанке:
- "Умничка!"
- "Молодчинка!"
- "Гордость наша, расти и будь счастлива умничка наша".
- "Молодчинка, прям до слез, такая маленькая, а наш гимн на мировом уровне".
- "Какая молодчинка, до слез! Мой сын тоже занимается шахматами, жүғысты болсын".
- "Молодец, золотая девочка! Подняла наш флаг в Италии, где также прозвучал наш гимн! Пусть будущее твое будет светлым!"
О том, что юные шахматисты Казахстана произвели фурор на чемпионате мира, стало известно 28 ноября 2024 года. ЧМ по шахматам среди кадетов (U8 – U12) прошел в Монтесильвано (Италия). Его победителями стали казахстанцы Аланна Бериккызы и Марк Смирнов.
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