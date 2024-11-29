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Юная чемпионка мира по шахматам из Казахстана покорила пользователей Сети

Юная чемпионка мира по шахматам из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 17:22 Фото: Instagram/akimat__astana
29 ноября 2024 года в Instagram акимата Астаны опубликовали видео с награждения столичной школьницы Аланны Бериккызы, которая в Италии завоевала звание двукратной чемпионки мира по шахматам, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что юная чемпионка является ученицей 5 класса школы-гимназии №91 Астаны.

"В прошлом году Аланна завоевала титул чемпионки мира в Греции среди шахматистов до 9 лет", – напомнили в пресс-службе столичного акимата.

Отметим, что публикация стала одной из просматриваемых, а комментаторы продолжают писать теплые слова юной казахстанке:

  • "Умничка!"
  • "Молодчинка!"
  • "Гордость наша, расти и будь счастлива умничка наша".
  • "Молодчинка, прям до слез, такая маленькая, а наш гимн на мировом уровне".
  • "Какая молодчинка, до слез! Мой сын тоже занимается шахматами, жүғысты болсын".
  • "Молодец, золотая девочка! Подняла наш флаг в Италии, где также прозвучал наш гимн! Пусть будущее твое будет светлым!"

О том, что юные шахматисты Казахстана произвели фурор на чемпионате мира, стало известно 28 ноября 2024 года. ЧМ по шахматам среди кадетов (U8 – U12) прошел в Монтесильвано (Италия). Его победителями стали казахстанцы Аланна Бериккызы и Марк Смирнов.

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