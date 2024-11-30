Роналду довел свою результативность до 915 голов в карьере

39-летний португальский форвард саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду продолжает гонку в целях добиться отметки "1000 голов за карьеру", сообщает Zakon.kz.

В ночь на 30 ноября знаменитый футболист немного приблизился к намеченному рубежу, забив два гола в ворота команды "Дамак" в рамках 12 тура чемпионата Саудовской Аравии.

Эти мячи стали 914 и 915 в его карьере, один из них Роналду оформил с пенальти, а другой – с игры.

Из этих 915 голов 780 португалец забил на клубном уровне, а остальные (135) зачислены в игре за сборную. В 170 случаях его мячи оформлены с пенальти.

"3 очка, 2 гола – и мы продолжаем работу". Криштиану Роналду

Тем самым Криштиану в шести последних матчах за "Аль-Наср" и португальскую дружину отметился 8 голами.

Между тем 30 ноября в Таиланде стартует ЧА-2024 по боксу, где казахстанские боксеры уже гарантировали себе шесть медалей, не выходя на ринг.

