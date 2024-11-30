Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Роналду довел свою результативность до 915 голов в карьере

Футбол Дубль Футболиста, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 09:28 Фото: Instagram/alnassr
39-летний португальский форвард саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду продолжает гонку в целях добиться отметки "1000 голов за карьеру", сообщает Zakon.kz.

В ночь на 30 ноября знаменитый футболист немного приблизился к намеченному рубежу, забив два гола в ворота команды "Дамак" в рамках 12 тура чемпионата Саудовской Аравии.

Эти мячи стали 914 и 915 в его карьере, один из них Роналду оформил с пенальти, а другой – с игры. 

Из этих 915 голов 780 португалец забил на клубном уровне, а остальные (135) зачислены в игре за сборную. В 170 случаях его мячи оформлены с пенальти.

"3 очка, 2 гола – и мы продолжаем работу". Криштиану Роналду

Тем самым Криштиану в шести последних матчах за "Аль-Наср" и португальскую дружину отметился 8 голами.

Между тем 30 ноября в Таиланде стартует ЧА-2024 по боксу, где казахстанские боксеры уже гарантировали себе шесть медалей, не выходя на ринг.

Читайте также

Штраф
Звезду НБА оштрафовали на 35 тыс. долларов за непристойный жест
Бокс 6 медалей
Казахстанские боксеры уже гарантировали себе шесть медалей ЧА-2024
Шахматы, ФИДЕ, Тимур Турлов
Тимур Турлов: У Казахстана огромное шахматное будущее
Куандык Шынасилов
Роналду Криштиану 2024 год Бокс Футбол Чемпионаты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
рынок в Алматы хотят снести и построить на этом месте сквер
Сквер вместо базара: алматинские торговцы не хотят покидать рабочие места
Шер объявила о завершении карьеры из-за возраста
Знаменитая певица объявила о завершении карьеры из-за возраста
Состояние российского певца Андрея Губина резко ухудшилось
Состояние российского певца Андрея Губина резко ухудшилось
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: