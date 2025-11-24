#АЭС в Казахстане
Спорт

Роналду фантастическим ударом довел копилку голов до 954 в карьере

Футбол Победа Аль-Насра, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 11:57
В ночь на 24 ноября форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил свой 954-й гол в карьере. Это случилось в домашнем матче против "Аль-Халиджа", где португалец красивым ударом через себя поставил точку в игре – 4:1, сообщает Zakon.kz.

Свой шедевральный и победный гол 40-летний футболист забил в рамках игр девятого тура чемпионата Саудовской Аравии. Капитан "Аль-Насра" отличился на шестой добавленной минуте основного времени.

Сейчас в активе Роналду 812 мячей на клубном уровне и 142 гола в майке сборной Португалии.

А в нынешнем сезоне у Криштиану это уже 15-й гол после 16 матчей за клуб (10) и сборную (5).

К тому же стоит отметить, что "Аль-Наср" сейчас набрал превосходный ход в местном чемпионате: девять игр – девять побед и первое место в турнирной таблице (27 очков).

В ночь на 14 ноября Роналду впервые в карьере получил красную карточку в составе сборной Португалии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
