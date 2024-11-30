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"Вашингтон" вырвал победу у "Айлендерса" в овертайме матча НХЛ

Хоккей Победа НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 10:57 Фото: Instagram/capitals
В ночь на 30 ноября завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, где клуб "Вашингтон Кэпиталз" одержал волевую победу в противостоянии с "Нью-Йорк Айлендерс" (5:4), сообщает Zakon.kz.

Победа клубу Александра Овечкина, который в эти дни восстанавливается от травмы, далась только в овертайме.

Решающую шайбу столичному коллективу в овертайме принес Джейкоб Чикран. Своих фанатов голами на родном стадионе "Кэпитал Уан-Арена" также порадовали Ник Дауд, Том Уилсон (дубль) и Дилан Строум. За гостей отличились Симон Хольмстрём (дубль), Андерс Ли и Кайл Маклин.

В итоге хозяева льда одержали победу со счетом 5:4.

Обыграв "Айлендерс", команда Овечкина вплотную приблизилась к лидерам Восточной конференций НХЛ, набрав 33 очка. От первого места, где сейчас стоит "Нью-Джерси", их отделяет всего лишь одно очко.

В следующем матче "Кэпиталз" сыграет на выезде с "Нью-Джерси" утром 1 декабря.

Стоит подчеркнуть, что столичная дружина уже выиграла третью игру подряд без своего травмированного капитана.

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