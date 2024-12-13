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Спорт

"Вашингтон" в овертайме вырвал победу у "Коламбуса"

Хоккей Победа Коламбус, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 09:54 Фото: Instagram/capitals
В Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Блю Джекетс" на своей арене в дополнительное время проиграл команде "Вашингтон Кэпиталз" – 1:2, сообщает Zakon.kz.

Счет в данном противостоянии в конце второго периода открыли хозяева льда, отличился защитник Зак Веренски. Но затем главным героем встречи стал белорусский нападающий "Кэпиталз" – Алексей Протас.

В начале он восстановил равновесие в основное время матча, а в овертайме добыл победу своей команде.

Тем самым, столичный коллектив в отсутствие своего капитана Александра Овечкин добился очередного гостевого и волевого успеха.

Сам же россиянин в эти дни продолжает восстановление после травмы, но уже вернулся на каток и начал забивать шайбы, пока только на тренировках.

Его клуб, благодаря третьей подряд победе, набрал 42 очка и по-прежнему во главе турнирной таблицы Восточной конференции.

8 декабря "Вашингтон" впервые в нынешнем сезоне вошел в список лучших команд НХЛ и сейчас занимает там второе место, уступая только "Виннипегу".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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