"Вашингтон" в овертайме вырвал победу у "Коламбуса"
Счет в данном противостоянии в конце второго периода открыли хозяева льда, отличился защитник Зак Веренски. Но затем главным героем встречи стал белорусский нападающий "Кэпиталз" – Алексей Протас.
В начале он восстановил равновесие в основное время матча, а в овертайме добыл победу своей команде.
Тем самым, столичный коллектив в отсутствие своего капитана Александра Овечкин добился очередного гостевого и волевого успеха.
Сам же россиянин в эти дни продолжает восстановление после травмы, но уже вернулся на каток и начал забивать шайбы, пока только на тренировках.
Его клуб, благодаря третьей подряд победе, набрал 42 очка и по-прежнему во главе турнирной таблицы Восточной конференции.
8 декабря "Вашингтон" впервые в нынешнем сезоне вошел в список лучших команд НХЛ и сейчас занимает там второе место, уступая только "Виннипегу".