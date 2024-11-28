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"Вашингтон" без Овечкина одержал волевую победу над "Тампой" в НХЛ

Хоккей Победа НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 09:56 Фото: Instagram/capitals
Утром 28 ноября прошел матч в рамках Национальной хоккейной лиги, где "Тампа-Бэй Лайтнинг" не удержал победный счет в противостоянии с "Вашингтон Кэпиталз" и проиграл гостям со счетом 4:5, сообщает Zakon.kz.

Команда Александра Овечкина по ходу игры проигрывала с разницей в две шайбы, однако потом сумела восстановить равновесие и вырвать победу на последних минутах встречи. Автором победной шайбы у столичного коллектива стал Том Уилсон.  

Также у победителей голами отметились Эндрю Манджапане, Алексей Протас, Дилан Строум и Джон Карлсон. 

Что касается самого россиянина, то лидер "Кэпиталз" в эти дни восстанавливается от травмы и его возвращение на лед ожидается только в конце декабря.

Благодаря успеху над "Тампой" подопечные Спенсера Карбери прочно укрепились в списке лидеров таблицы Восточной конференции НХЛ. Они сейчас занимают третье место, набрав 31 очко после 22 игр.

Следующий матч в регулярном чемпионате "Вашингтон" сыграет дома с "Нью-Йорк Айлендерс" в ночь на 30 ноября.

Если коллеги Овечкина радуют в его отсутствии, то казахстанские болельщики снова огорчены невыразительной игрой "Барыса".

Команда Галыма Мамбеталиева потерпела третье поражение подряд в КХЛ, уступив накануне "Сибири" из Новосибирска (0:2). 

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