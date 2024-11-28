"Вашингтон" без Овечкина одержал волевую победу над "Тампой" в НХЛ
Команда Александра Овечкина по ходу игры проигрывала с разницей в две шайбы, однако потом сумела восстановить равновесие и вырвать победу на последних минутах встречи. Автором победной шайбы у столичного коллектива стал Том Уилсон.
Также у победителей голами отметились Эндрю Манджапане, Алексей Протас, Дилан Строум и Джон Карлсон.
Что касается самого россиянина, то лидер "Кэпиталз" в эти дни восстанавливается от травмы и его возвращение на лед ожидается только в конце декабря.
Благодаря успеху над "Тампой" подопечные Спенсера Карбери прочно укрепились в списке лидеров таблицы Восточной конференции НХЛ. Они сейчас занимают третье место, набрав 31 очко после 22 игр.
Следующий матч в регулярном чемпионате "Вашингтон" сыграет дома с "Нью-Йорк Айлендерс" в ночь на 30 ноября.
Если коллеги Овечкина радуют в его отсутствии, то казахстанские болельщики снова огорчены невыразительной игрой "Барыса".
Команда Галыма Мамбеталиева потерпела третье поражение подряд в КХЛ, уступив накануне "Сибири" из Новосибирска (0:2).