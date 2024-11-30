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С победы стартовал Казахстан на чемпионате Азии по боксу в Таиланде

бокс, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 18:59 Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Дулат Бекбауов (до 67 кг) одержал победу в первом бою на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд). Соперником казахстанца был Ванг Чиуан из Тайбэя, сообщает Zakon.kz.

Дулат выиграл бой единогласным решением судей. 

Таким образом, Бекбауов вышел в 1/4 финала континентального первенства.

4 декабря он встретится с соперником из Малайзии.

Ранее сообщалось, что казахстанские боксеры уже гарантировали себе шесть медалей ЧА-2024.

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