С победы стартовал Казахстан на чемпионате Азии по боксу в Таиланде
Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Дулат Бекбауов (до 67 кг) одержал победу в первом бою на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд). Соперником казахстанца был Ванг Чиуан из Тайбэя, сообщает Zakon.kz.
Дулат выиграл бой единогласным решением судей.
Таким образом, Бекбауов вышел в 1/4 финала континентального первенства.
4 декабря он встретится с соперником из Малайзии.
Ранее сообщалось, что казахстанские боксеры уже гарантировали себе шесть медалей ЧА-2024.
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