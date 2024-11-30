С победы стартовал Казахстан на чемпионате Азии по боксу в Таиланде

Фото: olympic.kz

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов (до 67 кг) одержал победу в первом бою на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд). Соперником казахстанца был Ванг Чиуан из Тайбэя, сообщает Zakon.kz.

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