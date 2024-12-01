Юные конькобежки из Казахстана вошли в тройку сильнейших на международном супертурнире
Фото: isu-skating.com
Казахстан добился первого успеха на этапе Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров (30 ноября – 1 декабря, Томашув-Мазовецки, Польша), сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, в командной гонке преследования семейчанка Анастасия Беловодова, а также две павлодарки Арина Ильященко и Алёна Лифатова выиграли "бронзу", уступив в категории "нео-сеньорки" лишь норвежкам ("серебро") и германкам ("золото").
Остальные наши соотечественники потерпели поражения.
Ранее стало известно, что казахстанка стала седьмой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу.
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