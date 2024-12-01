Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Юные конькобежки из Казахстана вошли в тройку сильнейших на международном супертурнире

Юные конькобежки из Казахстана вошли в тройку сильнейших на международном супертурнире, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 07:57 Фото: isu-skating.com
Казахстан добился первого успеха на этапе Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров (30 ноября – 1 декабря, Томашув-Мазовецки, Польша), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в командной гонке преследования семейчанка Анастасия Беловодова, а также две павлодарки Арина Ильященко и Алёна Лифатова выиграли "бронзу", уступив в категории "нео-сеньорки" лишь норвежкам ("серебро") и германкам ("золото").

Остальные наши соотечественники потерпели поражения.

Ранее стало известно, что казахстанка стала седьмой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу.

Читайте также

Новый тренер не помог европейскому клубу Абата Аймбетова
Поражение: новый тренер не помог европейскому клубу Абата Аймбетова
Казахстанка стала седьмой на этапе Кубка мира по фристайлу-могул
Казахстанка стала седьмой на этапе Кубка мира по фристайлу-могул
Сенсацией завершился матч &quot;Барселоны&quot; в чемпионате Испании
Сенсацией завершился матч "Барселоны" на чемпионате Испании
Аксинья Титова
Германия Казахстан Норвегия Польша 2024 год Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
Звезда &quot;Битвы экстрасенсов&quot;Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
Звезда "Битвы экстрасенсов"Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
минерал
Назван самый редкий и дорогой камень в мире: чем он уникален
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: