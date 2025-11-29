Казахстанская конькобежка устроила фурор, завоевав два "золота" на Кубке мира в Милане

На первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров сезона 2025/2026, который проходит в Милане 29-30 ноября, произошел настоящий успех для Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, представительница Северо-Казахстанской области Кристина Шумекова блестяще выступила в первый же день соревнований и завоевала две золотые медали. Она стала лучшей в дистанциях 1000 метров и 3000 метров, уверенно опередив соперниц.

Не осталась без награды и другая казахстанская спортсменка – Дарья Важенина из Щучинска. Она принесла стране бронзу на дистанции 1000 метров в категории "нео-сеньоры".

Отметим, что Шумекова ранее была знаменосцем сборной Казахстана на Олимпийских играх 2024 года.

