"Ливерпуль" обыграл "Ман Сити" в главной битве первого круга АПЛ

1 декабря в английской Премьер-лиге состоялся самый центральный матч первого круга, где "Ливерпуль" сумел победить главного конкурента за чемпионский трофей текущего сезона –"Манчестер Сити" (2:0), сообщает Zakon.kz.

Данный интересный поединок прошел на знаменитой арене "Энфилд", где хозяева расправились с основным соперником по турнирной таблице в рамках 13 тура АПЛ.

Героем встречи стал лидер "мерсисайдцев" Мохамед Салах, который забил гол и выдал результативную передачу.

Вначале египтянин на 12-ой минуте ассистировал своему партнеру Коди Гакпо. А затем, в конце второго тайма, забил сам, точно реализовав пенальти.

После этой победы "Ливерпуль" накопил 34 очка и по-прежнему лидирует в таблице английского чемпионата. В свою очередь "горожане" сместились со второго места на пятое с отставанием в 11 баллов от "красных".

Из других результатом данного тура нужно отметить разгромы, которые устроили "Манчестер Юнайтед" над "Эвертоном" (4:0) и "Челси" над "Астон Виллой" (3:0).

1 декабря памятным матчем запомнился бразильский "Ботафога" в финале Кубка Либертадорес.