"Ман Сити" разгромил "Ливерпуль" и одержал шестую победу подряд в АПЛ

Накануне в английской Премьер-лиге по футболу завершились практически все матчи шестого тура, в центральном поединке которого "Ливерпуль" дома был разгромлен "Манчестер Сити" со счетом 0:3, сообщает Zakon.kz.

Все три гола "красные" пропустили после удаления полузащитника Райана Гравенберха на 62-й минуте встречи.

Авторами голов у "горожан" стали Эрлинг Холанн, Жереми Доку и Райан Шерки.

Благодаря этому успеху "Сити" набрал максимальные 18 очков и одержал шестую победу подряд на старте чемпионата.

"Победа 3:0 на "Энфилде" – это, наверное, идеальный день для всех в данный момент, особенно для болельщиков, для клуба, игроков. Мы очень счастливы. Не думаю о том, где мы можем оказаться через два, три или четыре матча. Я думаю только о следующей игре, но, конечно, рад этим победам. Болельщики были фантастическими, просто великолепными. Было очень приятно видеть их такими счастливыми в конце. Они пели весь матч. На днях сказал им: "Поддержите нас, принесите страсть, и, надеюсь, в конце мы сможем отпраздновать вместе". Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска

После разгрома "Ливерпуля" подопечные Марески единолично возглавляют турнирную таблицу АПЛ, позади идут "Арсенал" и "Брайтон", у них по 15 баллов.

Тем временем несколько дней назад знаменитый португальский наставник "Реала" Жозе Моуринью встал на защиту своего нападающего Килиана Мбаппе.