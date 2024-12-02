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Официально объявлены первые шесть кандидатов на пост президента КФФ

Футбол Кандидаты на Президенство, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 17:44 Фото: kff.kz
2 декабря состоялось заседание избирательного комитета Казахстанской федерации футбола, в ходе которого были зарегистрированы шесть человек, претендующих на пост главы этой организации, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба КФФ, в предварительный список зарегистрированных кандидатов в президенты КФФ вошли:

  • Алтай Даумов (Ассоциация футбола Алматинской области);
  • Ерлан Джамантаев (Лига частных футбольных школ и академий);
  • Ербол Каиров (Ассоциация футбола Акмолинской области);
  • Давид Лория (Ассоциация футбола Карагандинской области);
  • Наргис Магау (Para Football League);
  • Марат Омаров (Федерация футбола Астаны).

Футбол Выборы Президента, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 17:44

Фото: Instagram/kff_team

Выборы нового главы казахстанского футбола пройдут 20 декабря.

Бывший президент КФФ Адлет Барменкулов принял решение покинуть свой пост 8 ноября.

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