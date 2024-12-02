Официально объявлены первые шесть кандидатов на пост президента КФФ

Фото: kff.kz

2 декабря состоялось заседание избирательного комитета Казахстанской федерации футбола, в ходе которого были зарегистрированы шесть человек, претендующих на пост главы этой организации, сообщает Zakon.kz.

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