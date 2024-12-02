Официально объявлены первые шесть кандидатов на пост президента КФФ
Фото: kff.kz
2 декабря состоялось заседание избирательного комитета Казахстанской федерации футбола, в ходе которого были зарегистрированы шесть человек, претендующих на пост главы этой организации, сообщает Zakon.kz.
Как информирует пресс-служба КФФ, в предварительный список зарегистрированных кандидатов в президенты КФФ вошли:
- Алтай Даумов (Ассоциация футбола Алматинской области);
- Ерлан Джамантаев (Лига частных футбольных школ и академий);
- Ербол Каиров (Ассоциация футбола Акмолинской области);
- Давид Лория (Ассоциация футбола Карагандинской области);
- Наргис Магау (Para Football League);
- Марат Омаров (Федерация футбола Астаны).
Фото: Instagram/kff_team
Выборы нового главы казахстанского футбола пройдут 20 декабря.
Бывший президент КФФ Адлет Барменкулов принял решение покинуть свой пост 8 ноября.
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