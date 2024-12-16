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Спорт

Черчесов высказался о предстоящих выборах президента КФФ

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 13:41 Фото: kff.kz
20 декабря пройдут выборы нового главы казахстанской федерации футбола (КФФ). По поводу этого события свое мнение выразил главный тренер сборной Казахстана по футболу – Станислав Черчесов, сообщает Zakon.kz.

Для российского специалиста выборы президента КФФ будут тоже иметь важное значение. Новый руководитель казахстанского футбола скорее всего рассмотрит вопрос о продолжении сотрудничества с 61-летним наставником, либо с ним расторгнут контракт после недавней неудачи в матчах Лиги наций УЕФА.

"Кандидаты определились, ни с одним из них лично не знаком. Выборы это нормальный процесс. Особого волнения перед этим событием не чувствую. Давайте дождемся выборов, а все остальное уже потом обсудим". Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов  

8 ноября 2024 года пост главы КФФ по собственному желанию покинул Адилет Барменкулов, который и пригласил Станислава Черчесова на должность главного тренера казахстанской дружины.

Под руководством российского тренера наша сборная набрала всего лишь одно очко в шести матчах Лиги наций УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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