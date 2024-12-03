"Аталанта" обыграла "Рому" и довела победную серию до восьми игр
Фото: Instagram/Atalantabc
В ночь на 3 декабря в итальянском футбольном первенстве состоялся заключительный матч 14-го тура, где "Аталанта" сумела переиграть в гостях "Наполи" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.
Данная выездная победа позволила подопечным Джан Пьеро Гасперини вырваться на второе место таблицы Серии А.
Действующие победители Лиги Европы УЕФА набрали 31 очко и отстают от лидера "Наполи" всего лишь на один балл.
Таким образом, команда Гасперини продемонстрировала своим конкурентам, что серьезно намерена на Скуддето нынешнего сезона и доказывает это результатами.
"Аталанта" довела свою победную серию до восьми матчей подряд. В свою очередь "Рома" потерпела шестое поражение в семи последних турах.
3 ноября "Бергамо Кальчо" остановила победное шествие футболистов "Наполи" в итальянском чемпионате.
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