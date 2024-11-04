"Аталанта" остановила победное шествие футболистов "Наполи" в Серии А

3 ноября в итальянском чемпионате прошел один из центральных матчей 11-го тура, где лидер турнирной таблицы "Наполи" на своем поле был разгромлен "Аталантой" (0:3), сообщает Zakon.kz.

Клуб из Неаполя перед домашней встречей с действующим победителем Лиги Европы УЕФА шел на серии девять туров без поражений, пропустив за этот период всего два мяча.

Местные болельщики с нетерпением ждали очередного успеха от своих любимцев. Однако на деле все вышло наоборот, команда Джан Пьеро Гасперини была безжалостна к хозяевам поля, забив три безответных мяча в ворота "Наполи".

Авторами голов у "Бергамо Кальчо" стали Адемола Лукман (дубль) и Матео Ретеги. Несмотря на эту неудачу, "неаполитанцы" сохранили первую строчку в турнирной таблице итальянского первенства, с активом в 25 очков.

Фото: Instagram/officialSSCNapoli

На второй строчке идет "Интер" (24), который был сильнее "Вероны" (1:0). Третью позицию делят "Аталанта" и "Фиорентина", у них по 22 балла.

Также нужно отметить, что по итогам 11-го тура итальянского чемпионата была приостановлена пятиматчевая победная серия подопечных Антонио Конте.

В следующем туре Серии А 10 ноября "Наполи" поедет в гости к "Интеру".