"Аталанта" остановила победное шествие футболистов "Наполи" в Серии А
Клуб из Неаполя перед домашней встречей с действующим победителем Лиги Европы УЕФА шел на серии девять туров без поражений, пропустив за этот период всего два мяча.
Местные болельщики с нетерпением ждали очередного успеха от своих любимцев. Однако на деле все вышло наоборот, команда Джан Пьеро Гасперини была безжалостна к хозяевам поля, забив три безответных мяча в ворота "Наполи".
Авторами голов у "Бергамо Кальчо" стали Адемола Лукман (дубль) и Матео Ретеги. Несмотря на эту неудачу, "неаполитанцы" сохранили первую строчку в турнирной таблице итальянского первенства, с активом в 25 очков.
Фото: Instagram/officialSSCNapoli
На второй строчке идет "Интер" (24), который был сильнее "Вероны" (1:0). Третью позицию делят "Аталанта" и "Фиорентина", у них по 22 балла.
Также нужно отметить, что по итогам 11-го тура итальянского чемпионата была приостановлена пятиматчевая победная серия подопечных Антонио Конте.
В следующем туре Серии А 10 ноября "Наполи" поедет в гости к "Интеру".