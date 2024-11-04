Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Аталанта" остановила победное шествие футболистов "Наполи" в Серии А

Футбол Победа Серия А, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 14:54 Фото: Instagram/Atalantabc
3 ноября в итальянском чемпионате прошел один из центральных матчей 11-го тура, где лидер турнирной таблицы "Наполи" на своем поле был разгромлен "Аталантой" (0:3), сообщает Zakon.kz.

Клуб из Неаполя перед домашней встречей с действующим победителем Лиги Европы УЕФА шел на серии девять туров без поражений, пропустив за этот период всего два мяча.

Местные болельщики с нетерпением ждали очередного успеха от своих любимцев. Однако на деле все вышло наоборот, команда Джан Пьеро Гасперини была безжалостна к хозяевам поля, забив три безответных мяча в ворота "Наполи".

Авторами голов у "Бергамо Кальчо" стали Адемола Лукман (дубль) и Матео Ретеги. Несмотря на эту неудачу, "неаполитанцы" сохранили первую строчку в турнирной таблице итальянского первенства, с активом в 25 очков.

Футбол Победа Аталанта , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 14:54

Фото: Instagram/officialSSCNapoli

На второй строчке идет "Интер" (24), который был сильнее "Вероны" (1:0). Третью позицию делят "Аталанта" и "Фиорентина", у них по 22 балла.

Также нужно отметить, что по итогам 11-го тура итальянского чемпионата была приостановлена пятиматчевая победная серия подопечных Антонио Конте.

В следующем туре Серии А 10 ноября "Наполи" поедет в гости к "Интеру".

Читайте также

Футбол Умер Игрок
Еще одного футболиста убила молния
Официально: Казахстанская федерация бокса вошла в World Boxing
Официально: Казахстанская федерация бокса вошла в World Boxing
Футбол Ничья АПЛ
"Челси" сыграл вничью с "МЮ" и поднялся на 4-е место в таблице АПЛ
Куандык Шынасилов
Италия 2024 год Футбол Чемпионаты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
солнце
Земле угрожает гигантский солнечный протуберанец
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 4 по 6 ноября
В Талгаре задержали Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ &quot;Хуторские&quot;
В Талгаре задержали Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ "Хуторские"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: