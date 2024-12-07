ФК "Аталанта" вырвал победу у "Милана" в Серии А

Футболисты итальянской "Аталанты" победили "Милан" со счетом 2:1 в матче 15-го тура итальянской Серии А, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, на 12-й минуте полузащитник "Аталанты" Шарль Де Кетеларе открыл счет.

"Милан" сравнял счет на 22-й минуте. Гол забил нападающий Альваро Мората. На 87-й минуте форвард Адемола Лукман принес победу "Аталанте".

Теперь "Аталанта" возглавляет турнирную таблицу Серии А с 34 очками, а "Милан" занимает седьмое место, набрав 22 очка.

Ранее сообщалось, что лидер Серии А выбыл из Кубка Италии четвертый раз подряд.

