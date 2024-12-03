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Тренера "Вашингтона" признаны лучшими в чемпионате НХЛ за ноябрь

Хоккей Лучший НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 18:05 Фото: Instagram/capitals
Команда наставников хоккейного клуба "Вашингтон" во главе с ее рулевым Спенсером Карбери названы лучшими в НХЛ за ноябрь по версии Ассоциации тренеров лиги. "Кэпиталз" выиграл 10 из 15 игр в прошедшем месяце, сообщает Zakon.kz.

Клуб Александра Овечкина за истекший период набрал 70% очков в 10 выигранных матчах. В ноябре "Вашингтон" забил больше всех голов в Лиге (64). Команда занимает второе место по реализации большинства (32,6%) и одержала несколько волевых побед.

Сейчас подопечные Карбери набрали 35 очков и находятся на второй строчке таблицы Восточной конференции НХЛ.

Тем временем капитан и лидер столичной дружины Александр Овечкин провел первую тренировку после травмы. 

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