Тренера "Вашингтона" признаны лучшими в чемпионате НХЛ за ноябрь

Команда наставников хоккейного клуба "Вашингтон" во главе с ее рулевым Спенсером Карбери названы лучшими в НХЛ за ноябрь по версии Ассоциации тренеров лиги. "Кэпиталз" выиграл 10 из 15 игр в прошедшем месяце, сообщает Zakon.kz.

Клуб Александра Овечкина за истекший период набрал 70% очков в 10 выигранных матчах. В ноябре "Вашингтон" забил больше всех голов в Лиге (64). Команда занимает второе место по реализации большинства (32,6%) и одержала несколько волевых побед.

A big congrats to @Capitals Head Coach, Spencer Carbery, and his staff for taking home the November #NHLCA Coaching Staff of the Month! pic.twitter.com/9qdvZxfaiP — NHL Coaches’ Association (@NHLCoachesAssoc) December 2, 2024

Сейчас подопечные Карбери набрали 35 очков и находятся на второй строчке таблицы Восточной конференции НХЛ.

Тем временем капитан и лидер столичной дружины Александр Овечкин провел первую тренировку после травмы.

