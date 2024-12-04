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"Лестер" одержал первую победу с легендой "Манчестер Юнайтед"

Футбол Победа Лестер, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 14:32 Фото: Instagram/lcfc
Знаменитый в прошлом голландский нападающий "МЮ", а ныне главный тренер футбольного клуба "Лестер" Руд ван Нистелрой выиграл дебютный матч со своими новыми подопечными в АПЛ, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 4 декабря команда нидерландского специалиста дома переиграла "Вест Хэм" со счетом 3:1 в ходе стартовых игр 14-го тура Премьер-лиги.

Благодаря дебютной победе ван Нистелроя "Лестер" набрал 13 очков и занимает 14-е место в таблице АПЛ.

48-летний специалист встал у руля "Лестера" 29 ноября, сменив на этом посту Стива Купера. Как известно, до этого Руд исполнял обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед", где добился трех побед и одной ничьей.

Тем временем прежний клуб ван Нистелроя в ночь на 5 декабря в гостях сразится с "Арсеналом". "Манкунианцами" сейчас руководит португалец Рубен Аморим.

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