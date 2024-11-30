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Легенда и экс-тренер "Манчестер Юнайтед" возглавил клуб АПЛ

Футбол Тренер Лестера, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 11:47 Фото: Instagram/lcfc
Экс-звезда английского футбольного клуба "МЮ" Рууд Ван Нистелрой стал наставником команды "Лестер", которая ныне располагается на 16 строчке английского первенства в высшем дивизионе, сообщает Zakon.kz.

Это стало известно после того, как пресс-служба "Лестера" объявила о назначении 48-летнего голландского специалиста на пост главного тренера. Контракт между сторонами подписан до июня 2027 года.

Как известно, последние полгода Ван Нистелрой входил в тренерский штаб "красных дьяволов". А с 28 октября по 11 ноября Руд выполнял функции исполняющего обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед".

После прихода португальца Рубена Аморима на "Олд Траффорд" голландец покинул свой пост.

Новая команда Нистелроя "Лестер" сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, накопив всего 10 очков после 12 туров.

Первый экзамен для легенды "манкуанцианцев" пройдет 30 ноября, когда его подопечные встретятся в гостях с "Брентфордом".

Тем временем другая бывшая знаменитость "МЮ" Криштиану Роналду довел свою результативность до 915 голов в карьере.

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