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Наставник "МЮ" высказался о первой победе в рамках АПЛ

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 16:03 Фото: Instagram/manchesterunited
1 декабря английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" одержал первую победу в Премьер-лиге под руководством португальского тренера Рубена Аморима. "Красные дьяволы" дома разгромили "Эвертон" со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

После данного успеха новый главный тренер "манкунианцев" отметил своих подопечных за крупную победу в АПЛ с непростым соперником.

"Хороший результат, выполнили задачу, но еще предстоит адаптироваться и пройти долгий путь. В нужные моменты сумели забить и изменили ход матча. У нас есть хорошие моменты, но в некоторых ситуациях приходится страдать и местами прослеживались американские гонки со взлетами и падениями. Два гола пойдут на пользу уверенности Зиркзе в себе. Не то, чтобы у меня вдруг было прозрение, просто нам нужны были свежие ноги, а у нас хорошие футболисты". Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

После разгрома "Эвертона" болельщики "Юнайтед" уже хотят более высоких результатов от своих любимцев.

"Хочу быть честным с фанатами. Давайте сосредоточимся на выступлениях, а не результатах, и посмотрим, что в итоге получится. Уже много раз говорил, что в конечном счете меня будут оценивать, какое место мы займем. Давайте сосредоточимся на следующем матче и посмотрим на нашу игру. Иногда бывало такое, что счет 3:2, а заслуживаем большего. Выиграли 4:0, но и "Эвертон" заслуживал большего".Рубен Аморим

В поединке со "синими" авторами победных голов у "красных дьяволов" стали Маркус Рэшфорд (дубль) и Джошуа Зиркзе (дубль).

После 13 сыгранных туров "Манчестер Юнайтед" набрал 19 очков и занимает девятое место в таблице АПЛ. Команда во главе с Аморимом провела три игры и не проиграла ни разу. Сначала сыграли вничью с "Ипсвичем" (1:1) в АПЛ, затем победили "Будё-Глимт" в Лиге Европы (3:2).

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