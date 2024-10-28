Официально: "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Эрика тен Хага

Знаменитый английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил об отставке голландского специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера. Исполняющим обязанности на эту должность назначен Руд ван Нистелрой, сообщает Zakon.kz.

Данную новость распространила 28 октября пресс-служба "красных дьяволов". Тен Хага пока временно будет замещать его помощник, другой голландец и экс-нападающий "МЮ" – Руд ван Нистелрой.

54-летний тен Хаг встал у руля "манкунианцев" 22 апреля 2022 года. За два с половиной года работы в "Юнайтед" его команда сначала выиграла Кубок английской лиги (2022/23), а затем победила в финале Кубка Англии (2023/24).

Слухи об отставке голландца появлялись уже давно, первый раз его простили за победу над "Ман Сити". А вот новый сезон АПЛ и еврокубков у подопечных Эрика тен Хага никак не заладились.

Сейчас "МЮ" располагается на 14-й позиции в таблице АПЛ, набрав всего лишь 11 очков после девяти туров. 27 октября было зафиксировано поражение от "Вест Хэма" (1:2).