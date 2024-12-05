Гвардиола прокомментировал долгожданную победу "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в матче 14-го тура английской премьер-лиги с "Ноттингем Форест" (3:0), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, тренер тепло высказался о своей команде:

"Мы победили. Это главное. Сегодня хороший день. Нам нужна была эта победа. Клубу, игрокам – всем нужна. Не знаю, станет ли этот матч поворотным для "Сити". Это всего лишь одна победа". Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

До сегодняшней победы футболисты "Манчестер Сити" проиграли шесть из семи последних матчей во всех турнирах и один матч завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что "Лестер" одержал первую победу с легендой "Манчестер Юнайтед".

