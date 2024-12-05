Салах оформил новый рекорд и стал лучшим бомбардиром АПЛ

В ночь на 5 декабря футболист клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах установил рекорд Премьер-лиги по матчам с голом и передачей. Игрок "красных" в этом показателе обогнал знаменитого форварда "МЮ" Уэйна Руни, плюс к этому стал лучшим снайпером турнира на данный час, сообщает Zakon.kz.

Египтянин дважды отличился в рамках поединка 14 тура АПЛ, где его команда играла на выезде против "Ньюкасла", вдобавок он отдал результативный пас.

Mohamed Salah has now scored AND assisted in more Premier League games than any other player in the competition’s history (37).



The Egyptian King breaks Wayne Rooney’s record having played 214 fewer games than the Englishman. 👑 pic.twitter.com/aysdQ0JR04 — Squawka (@Squawka) December 4, 2024

Благодаря этим цифрам Салах стал новым рекордсменом лиги за 37 встреч, когда Руни в достижении данной цели использовал намного больше матчей.

Стоит заметить, что Мохамед отличился в 7 последних турах английского первенства подряд и выбрался на первое место в рейтинге лучших бомбардиров. Сейчас в его активе 21 (13+8) очко.

Несмотря на результативность лидера сборной Египта, "мерсисайдцы" упустили победу над "Ньюкаслом", пропустив гол на последних минутах – 3:3.

После этой ничьей отрыв "Ливерпуля" от преследователей в таблице немного сократился. Но все же команда Арне Слота находится на вершине с 35 баллами. Далее идут "Челси" и "Арсенал", у них по 28 очков.

Игры 14 тура АПЛ днем ранее открыл "Лестер", который одержал первую победу во главе с легендой "Манчестер Юнайтед".

