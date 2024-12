Салах оформил новый рекорд и стал лучшим бомбардиром АПЛ

Египтянин дважды отличился в рамках поединка 14 тура АПЛ, где его команда играла на выезде против "Ньюкасла", вдобавок он отдал результативный пас.

Mohamed Salah has now scored AND assisted in more Premier League games than any other player in the competition’s history (37).



The Egyptian King breaks Wayne Rooney’s record having played 214 fewer games than the Englishman. 👑 pic.twitter.com/aysdQ0JR04