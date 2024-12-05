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Салах оформил новый рекорд и стал лучшим бомбардиром АПЛ

Футбол Рекорд АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 09:54 Фото: Instagram/liverpoolfc
В ночь на 5 декабря футболист клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах установил рекорд Премьер-лиги по матчам с голом и передачей. Игрок "красных" в этом показателе обогнал знаменитого форварда "МЮ" Уэйна Руни, плюс к этому стал лучшим снайпером турнира на данный час, сообщает Zakon.kz.

Египтянин дважды отличился в рамках поединка 14 тура АПЛ, где его команда играла на выезде против "Ньюкасла", вдобавок он отдал результативный пас.

Благодаря этим цифрам Салах стал новым рекордсменом лиги за 37 встреч, когда Руни в достижении данной цели использовал намного больше матчей.

Стоит заметить, что Мохамед отличился в 7 последних турах английского первенства подряд и выбрался на первое место в рейтинге лучших бомбардиров. Сейчас в его активе 21 (13+8) очко.

Несмотря на результативность лидера сборной Египта, "мерсисайдцы" упустили победу над "Ньюкаслом", пропустив гол на последних минутах – 3:3. 

После этой ничьей отрыв "Ливерпуля" от преследователей в таблице немного сократился. Но все же команда Арне Слота находится на вершине с 35 баллами. Далее идут "Челси" и "Арсенал", у них по 28 очков.

Игры 14 тура АПЛ днем ранее открыл "Лестер", который одержал первую победу во главе с легендой "Манчестер Юнайтед".

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